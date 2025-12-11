Sardegna, nuova ondata di sbarchi: in un giorno arrivati 116 migranti

Giornata intensa quella di ieri lungo le coste del Sud Sardegna, dove si è registrata una nuova serie di sbarchi provenienti dal Nord Africa. In totale sono arrivati 116 migranti, un flusso continuo che ha impegnato Guardia di finanza, Carabinieri e autorità locali.

Il primo arrivo è avvenuto a Sant’Antioco, nella zona di Maladroxia, dove un barchino ha portato a riva nove persone. Poco dopo, a Pula, in località Cala Cipolla, sono sbarcati altri 10 migranti, tra cui un minorenne. Nel primo pomeriggio una motovedetta della Guardia di finanza ha intercettato al largo di Capo Spartivento un gommone con 22 persone a bordo, tra loro due minori. Ancora a Sant’Antioco, in serata, 10 migranti – 9 uomini e una donna – hanno raggiunto la spiaggia di Capo Sperone.

Al porticciolo di Teulada i Carabinieri hanno rintracciato altri 10 migranti, mentre poco dopo la Guardia di finanza ha intercettato 3 diversi barchini: sul primo viaggiavano 16 persone, tra cui due minori e una donna con problemi di deambulazione; sugli altri due erano presenti complessivamente 22 migranti, tra cui una donna incinta. Tutti sono stati trasferiti in sicurezza al porto di Sant’Antioco.

In tarda serata, 13 persone sono giunte sulla spiaggia di Porto Pino, nel territorio di Sant’Anna Arresi. Intorno all’una di notte, ancora a Teulada, i Carabinieri hanno fermato altri 6 migranti.

Tutte le 116 persone arrivate ieri sono state portate al centro di prima accoglienza di Monastir, dove già si trovavano i nove migranti approdati lunedì e i 38 arrivati martedì. Dall’inizio della settimana il totale sale così a 163 arrivi.

