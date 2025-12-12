Atalanta-Cagliari, Pisacane: “Ci serviva l’entusiasmo, sarà un banco di prova”

"Contro la Roma è stata la risposta più bella perché i giocatori continuano a lavorare con felicità", ha aggiunto Pisacane

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa della gara in trasferta contro l’Atalanta valevole per la 15a giornata del campionato di Serie A 2025/2026.

Entusiasmo: “La vittoria sulla Roma ha dato i tre punti che mancavano da tempo. Questa è stata la prima cosa buona perché i ragazzi lo meritavano per la dedizione negli allenamenti e l’attitudine. Quando non vinci è normale che l’entusiasmo cali anche nel singolo. E’ stata la risposta più bella perché i giocatori continuano a lavorare con felicità”.

Folorunsho-Hermoso: “Era molto dispiaciuto, abbiamo parlato dopo la gara. Si è reso conto dell’errore, si è scusato ed è un qualcosa che non lo rappresenta e non ci rappresenta. C’è poco da giustificare, ma pensare al valore umano del ragazzo. Da questa esperienza deve trarne beneficio e farne tesoro”.

Yerry Mina: “Vediamo giorno dopo giorno, lavora ancora in personalizzato! Vediamo quando può rientrare in gruppo, preferiamo non forzare nulla. Viene da questa contusione fortissima sulle ginocchia, è necessario fare attenzione”.

Gaetano: “Gianluca è cresciuto tantissimo, dalla settimana della sosta non ha saltato un allenamento. Quando non è stato impiegato sono state scelte mie tattiche. Mi sta piacendo molto dal punto di vista caratteriale”.

