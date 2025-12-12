Cagliari, lavori riqualificazione a Sant’Elia: stop all’acqua lunedì 15 dicembre

La sospensione è necessaria per completare gli interventi sulla rete idrica che sono previsti dalle ore 8:30 alle 16:30

In relazione al progetto di riqualificazione del quartiere di Sant’Elia a Cagliari, l’ente gestore Abbanoa comunica che lunedì 15 dicembre verrà interrotta la fornitura idrica. La sospensione è necessaria per completare gli interventi sulla rete idrica, previsti dalle ore 8:30 alle 16:30.

Abbanoa avverte la cittadinanza che durante queste otto ore potranno verificarsi sia un calo della pressione che l’assenza totale di acqua in numerose strade dell’area. Le vie interessate sono: Amerigo Vespucci, Ferdinando Magellano, Schiavazzi, Utzeri, Giovanni Manurita, la traversa Manurita, Carmen Melis, Livingstone, De Luna, Viale Ferrara, Fasano, Dei Musicisti, Gavino Gabriel, Luigi Rachel, Giulio Buzenac, e le piazze Luigi Falchi, Lao Silesu e Demuro, oltre al Borgo Sant’Elia, Borgo Sant’Elia Vecchio, piazzale Borgo Sant’Elia e la zona dello Stadio Sant’Elia.

L’azienda fa sapere che si impegnerà a riattivare il servizio con la massima celerità possibile una volta conclusi i lavori, anticipando l’orario di riapertura qualora l’intervento si dovesse concludere prima del previsto. Si raccomanda inoltre agli utenti di tenere presente che, nella fase di ripristino dell’erogazione, l’acqua potrebbe presentare una temporanea torbidità, causata dal processo di svuotamento e successivo riempimento delle condotte.

