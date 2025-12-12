Alessia Orro e Matteo Picchio festeggiano il primo anno di fidanzamento

Un traguardo sentimentale importante per una delle coppie più amate dello sport sardo e italiano. La campionessa di pallavolo Alessia Orro e il fidanzato, il pallavolista e beach volley player Matteo Picchio, hanno festeggiato il loro primo anniversario di fidanzamento.

Entrambi originari della Sardegna, i due atleti hanno condiviso sui social network momenti della loro celebrazione.

Orro, palleggiatrice della Nazionale Italiana e del Fenerbahçe, e Picchio, spesso impegnato nel circuito del beach volley, hanno saputo conciliare gli impegni sportivi ad altissimo livello con una relazione solida. Un anno di amore intenso, dunque, che unisce due eccellenze sportive isolane, a dimostrazione che anche tra match e trasferte internazionali c’è spazio per le grandi storie sentimentali.

