Completamento e rafforzamento gestione rifiuti urbani: stanziati 14 milioni

La Giunta Regionale ha dato il via libera al piano di spesa che mira al completamento e al consolidamento della rete impiantistica sarda dedicata alla gestione dei rifiuti urbani. Su proposta dell’assessora alla Difesa dell’Ambiente, Rosanna Laconi, sono stati stanziati oltre 14 milioni di euro ripartiti nel triennio 2025–2027.

Questa delibera attua quanto previsto nell’assestamento di bilancio 2025 e si pone in linea con il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani. L’obiettivo primario è rendere il sistema isolano più efficace, autosufficiente e sostenibile, in modo da poter raggiungere gli ambiziosi traguardi dell’economia circolare.

Cruciale, in questo contesto, è il raggiungimento del 70% di recupero di materia. Tale risultato dipende in gran parte da una gestione ottimale della frazione organica, che rappresenta la componente quantitativamente più significativa dei rifiuti prodotti in Sardegna. I fondi serviranno dunque a potenziare le strutture necessarie per il trattamento di questa specifica frazione.

