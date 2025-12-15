Sassari, litiga con la madre e arrivano i carabinieri: in casa gli trovano droga

Un intervento per una lite domestica si è trasformato in un arresto per spaccio a Sassari. La Polizia di Stato era stata chiamata in un’abitazione per sedare una discussione accesa tra un giovane e sua madre.

Durante l’identificazione separata dei soggetti, gli agenti hanno notato nella stanza del ragazzo, sopra una scrivania, la presenza di circa 5 grammi di cocaina e 5 grammi di hashish, insieme a un bilancino di precisione e un coltello sporco di stupefacente.

La scoperta ha portato a una perquisizione domiciliare più approfondita. Sopra un armadio della camera del giovane è stata trovata una borsa termica che conteneva un ingente quantitativo di droga: circa 1,6 chilogrammi di marijuana e 0,6 chilogrammi di hashish, oltre ad altri strumenti per il confezionamento e un ulteriore coltello.

Il totale dello stupefacente e il materiale sequestrato sono stati confermati dalla Polizia Scientifica tramite narcotest. Il giovane è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio. Il Pubblico Ministero ha disposto il rito direttissimo. L’arresto è stato convalidato e, in attesa del processo, al ragazzo è stato imposto l’obbligo di dimora con specifiche prescrizioni.

