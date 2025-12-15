BellaMà, discussione tra Diaco e Valeria Marini: “Sei una bugiarda” | Lei risponde

Acceso dibattito tra il conduttore Diaco e Valeria Marini: l'alterco è nato per la conclusione del programma della showgirl

Durante il programma BellaMà su Rai2, nell’ultima puntata della trasmissione “Posta del cuore” in cui è presente Valeria Marini, si è acceso un dibattito tra la showgirl e il conduttore Pierluigi Diaco.

Nella penultima puntata Diaco aveva annunciato che la successiva sarebbe stata l’ultima con la presenza di Valeria Marini suscitando stizza nella stessa che aveva accusato il conduttore di aver preso lui questa decisione.

Durante l’ultima puntata il dibattito ha ripreso vigore con Diaco che ha invitato la Marini a dire la verità, ovvero che il suo contratto sarebbe scaduto il 15 dicembre e che di conseguenza non sarebbe stata una sua decisione. La Marini non ha preso bene il comportamento del conduttore ribadendo: “La verità è che il mio contratto è con il pubblico”.

A quel punto la stessa è stata accusata da Diaco di essere una bugiarda, ricevendo una seccata risposta dalla showgirl: “Non te lo permetto. Non puoi dirlo, se no dico che sei falso”.

