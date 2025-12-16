Da Il Trono di Spade alla Sardegna, “Arya Stark” in vacanza sull’Isola

Dalla celebre serie tv Il Trono di Spade alla Sardegna. L’attrice Maisie Williams, che interpreta il personaggio di Arya Stark, ha mostrato le sue vacanze invernali in Sardegna.
L’attrice britannica 28enne ha postato sui propri canali social diversi scatti che la ritraggono in diversi posti dell’Isola, tra cui la spiaggia di S’Archittu (nell’oristanese) in cui, nonostante l’inverno, non ha rinunciato insieme ad un gruppo di amiche al famoso tuffo in acqua dall’arco.
Il personaggio di Arya Stark ha fatto appassionare milioni di fans nella serie Il Trono di Spade (Game of Thrones) divenendo sempre più centrale e importante per lo svolgimento della storia.
