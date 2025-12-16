Paura a Quartu, fiamme nel cortile di una palazzina: coinvolte 2 bombole di gas

Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta. Si segnalano solo danni lievi alle finestre e alla facciata esterna della palazzina

I Vigili del Fuoco di Cagliari sono intervenuti nel pomeriggio di ieri, lunedì 15 dicembre 2025, in via Olanda a Quartu Sant’Elena per domare un incendio scoppiato nel cortile privato di un condominio.

Le fiamme, che hanno preso origine da alcuni elettrodomestici, hanno minacciato seriamente la struttura, arrivando a coinvolgere anche due bombole di Gpl appartenenti alla cucina di uno degli appartamenti.

Una squadra della centrale operativa del Comando di Cagliari, coadiuvata da un’autobotte di supporto, è giunta rapidamente sul posto. Gli operatori hanno spento l’incendio, riuscendo a prevenire che si estendesse agli appartamenti limitrofi e a una cantina dello stesso stabile.

Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta. Si segnalano solo danni lievi alle finestre e alla facciata esterna della palazzina. Al termine delle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, i Vigili del Fuoco hanno avviato i rilievi tecnici per determinare le cause precise che hanno innescato il rogo.

