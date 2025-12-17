Cagliari, grosso incendio a bordo di un peschereccio: due feriti

Momenti di apprensione nella serata di ieri al molo Sant’Efisio, in località Sa Pedixedda a Cagliari. Un incendio è divampato a bordo di un peschereccio ormeggiato e sottoposto a lavori di manutenzione.

L’allarme ha fatto scattare l’immediato intervento dei Vigili del fuoco di Cagliari, che hanno schierato diverse squadre specialistiche: il nucleo Sommozzatori, il nucleo nautico e la squadra di terra del distaccamento portuale cittadino, operando in stretto coordinamento con la Capitaneria di Porto.

Le operazioni di spegnimento hanno permesso di domare le fiamme e di mettere in sicurezza l’area, evitando conseguenze ben più gravi come l’affondamento dell’imbarcazione o la propagazione dell’incendio ai natanti vicini.

Durante l’episodio sono rimasti coinvolti due uomini che si trovavano a bordo del peschereccio per eseguire interventi di manutenzione. Entrambi sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118 e trasferiti in ospedale in codice giallo. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.

