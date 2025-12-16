Illorai, tragedia sulla statale 129: donna muore investita da un’auto

La vittima, una donna di 56 anni, stava attraversando la strada quando è stata travolta da un'auto che passava nella statale

Drammatico incidente stradale nella serata di oggi lungo la strada statale 129, a Illorai, dove una donna ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto in transito.

Secondo le prime ricostruzioni, Giovanna Galistu di 56 anni stava attraversando la carreggiata per raggiungere un locale quando è stata improvvisamente travolta dal veicolo. L’impatto è stato estremamente violento e non le ha lasciato scampo: la donna è deceduta sul colpo.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, che hanno avviato i rilievi per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. La circolazione lungo il tratto interessato ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della strada.

