Il prof. Stefano Angioni è il presidente dell’Associazione ginecologi universitari italiani

L’Università degli Studi di Cagliari celebra un importante riconoscimento accademico con l’elezione del professor Stefano Angioni alla presidenza dell’Agui. L’investitura ufficiale è avvenuta nel corso del centesimo congresso nazionale della Società italiana di ginecologia e ostetricia, consolidando il prestigio del docente nel panorama medico nazionale. La sua produzione scientifica, che vanta oltre 230 contributi su testate internazionali, si concentra su ambiti cruciali per la salute femminile come l’endometriosi, le sindromi da dolore pelvico cronico, le problematiche dell’infertilità e le più avanzate tecniche di chirurgia ginecologica mini-invasiva.

Oltre al nuovo incarico al vertice dell’Agui, il professor Angioni mantiene una presenza attiva in numerosi contesti istituzionali di rilievo. Attualmente fa parte dell’advisory board della European society of gynaecology e siede nei consigli direttivi di importanti realtà scientifiche, tra cui l’associazione italiana di ginecologia endocrinologica, la società italiana di contraccezione e la società italiana della riproduzione.

Questo ampio coinvolgimento sottolinea il suo ruolo di primo piano nel coordinamento delle attività di ricerca e formazione nel settore ginecologico sia in Italia che in Europa.

