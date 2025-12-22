Incidente a Porto Torres, scontro tra auto e furgone che escono fuori strada

L’incidente ha coinvolto complessivamente tre persone: il conducente della vettura e i due occupanti del mezzo commerciale

Intorno alle ore 21:00 di ieri sera, lungo la Provinciale 18 in direzione Argentiera, si è verificato uno scontro che ha visto protagonisti un’auto e un furgone. A seguito della collisione, entrambi i veicoli sono finiti fuori dalla sede stradale, terminando la loro corsa nella vegetazione adiacente.

L’incidente ha coinvolto complessivamente tre persone: il conducente della vettura e i due occupanti del mezzo commerciale. Sul luogo del sinistro è intervenuta tempestivamente la squadra dei Vigili del Fuoco di Porto Torres, che si è occupata della messa in sicurezza dei veicoli e dell’assistenza ai feriti.

Il personale sanitario del 118, giunto da Campanedda, ha prestato le prime cure ai soggetti coinvolti, mentre gli agenti della Polizia Stradale di Alghero hanno effettuato i rilievi tecnici necessari per stabilire la dinamica dell’impatto e gestire il traffico durante le operazioni di soccorso.

