Capodanno diffuso a Cagliari, modifiche della viabilità in città

In vista dei festeggiamenti per l’arrivo del 2026, l’amministrazione comunale di Cagliari ha varato un corposo piano di riorganizzazione della viabilità cittadina, formalizzato attraverso l’ordinanza dirigenziale n. 3305/2025. I provvedimenti mirano a garantire la massima sicurezza durante gli eventi previsti tra il Bastione di Santa Croce e il Largo Carlo Felice, imponendo restrizioni rigorose che inizieranno a decorrere già dalla serata del 30 dicembre per concludersi nel pomeriggio del primo gennaio.

Il cuore del centro storico vedrà l’istituzione di un esteso divieto di sosta con rimozione forzata che interesserà arterie cruciali come via Roma, piazza Yenne, via Sassari e numerose strade dei quartieri Marina e Stampace. Parallelamente, il traffico veicolare subirà chiusure totali con tempistiche differenziate a seconda delle zone, rendendo pedonali per diverse ore il Largo Carlo Felice, via Manno, via Mameli e l’area circostante via Santa Croce e via De Candia.

Per gestire i flussi residui, la Polizia Locale coordinerà diverse variazioni dei sensi di marcia e direzioni obbligatorie, in particolare nelle intersezioni tra via Azuni, via Santa Margherita e via Malta. La cittadinanza è esortata a consultare con attenzione le tempistiche specifiche di ogni limitazione e a preferire l’utilizzo dei trasporti collettivi per raggiungere le sedi degli spettacoli, contribuendo così a una gestione fluida e serena della mobilità durante l’intera notte di San Silvestro.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it