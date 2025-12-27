Cagliari, tentativo per Duvan Zapata del Torino: ostacolo ingaggio alto

Il Cagliari prosegue la serrata ricerca per regalare e mister Fabio Pisacane un nuovo attaccante nella sessione invernale di calciomercato che si appresta ad iniziare nel mese di gennaio.
Il Direttore sportivo rossoblù, Guido Angelozzi, sta vagliando diversi nomi che potrebbero fare comodo alla causa cagliaritana a seguito del lungo infortunio patito dal gallo Andrea Belotti.
Tra questi c’è quello dell’attaccante colombiano del Torino Duvan Zapata, non più centralissimo nel progetto granata dopo l’arrivo di Adams e Simeone, per cui è stato effettuato un tentativo con la squadra granata di Urbano Cairo.
L’ostacolo per arrivare a Zapata è rappresentato dall’alto ingaggio fuori dai parametri del Cagliari, come confermato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, in virtù anche del pressing turco del Besiktas sul giocatore che gli garantirebbe uno stipendio maggiore.
