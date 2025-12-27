Torino-Cagliari, probabile formazione e dove vedere il match in Tv

Torino e Cagliari scendono oggi in campo per la 17a giornata del campionato di Serie A 2025/2026. Il match dello stadio Olimpico Grande Torino inizierà alle ore 15:00 sotto la direzione arbitrale del sig. Daniele Doveri.
I rossoblù si presentano alla sfida con alcune defezioni importanti soprattutto in difesa viste le assenze di Yerry Mina e Juan Rodriguez non convocati per il match; oltre agli assenti per lungo infortunio come Belotti, Felici e Folorunsho.
Il match sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma streaming online di Dazn.
Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Deiola, Luperto, Idrissi; Adopo, Mazzitelli; Palestra, Gaetano, Esposito; Kilicsoy.
