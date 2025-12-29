Tragedia a Oliena durante una battuta di caccia, ecco chi è la vittima

Un pomeriggio dedicato alla caccia si è trasformato in un dramma indelebile nelle campagne di Oliena. Andrea Puddu, un allevatore di 58 anni, ha perso la vita ieri intorno alle 16:30, vittima di un tragico incidente venatorio avvenuto proprio mentre la giornata volgeva al termine.

L’incidente si è verificato nella riserva di Sa Serra, nei pressi dello svincolo di Jumpadu, punto di raccordo tra la statale 129 e la provinciale 18. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato colpito accidentalmente da un proiettile esploso dall’arma di un compagno di battuta. L’impatto è stato devastante: il cinquantottenne è crollato al suolo privo di sensi, morendo praticamente sul colpo sotto gli occhi dei presenti.

Nonostante la disperata richiesta di aiuto al 118 e l’arrivo tempestivo dei sanitari e dei Carabinieri, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. I compagni, in stato di shock, hanno vegliato l’amico fino all’arrivo delle autorità, che ora hanno avviato i rilievi tecnici per ricostruire con esattezza la traiettoria dello sparo e la dinamica della fatalità. La comunità locale è scossa dall’accaduto, mentre proseguono le indagini per accertare eventuali responsabilità in quello che appare come un terribile errore.

