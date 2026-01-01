Schianto fatale a Capodanno, chi è la vittima: Illorai piange Marco Boninu

Si chiamava Marco Boninu, aveva 36 anni ed era originario di Illorai l’uomo che ha perso la vita nel drammatico incidente avvenuto nella serata di ieri lungo la strada provinciale tra Illorai e Bottida. Con lui viaggiava un altro giovane, poco più che 30enne, rimasto ferito ma non in pericolo di vita.

I due stavano raggiungendo Olbia per trascorrere insieme il Capodanno quando il viaggio si è trasformato in tragedia. Secondo una prima ricostruzione, la Fiat Panda sulla quale viaggiavano avrebbe perso aderenza dopo l’improvvisa comparsa di un cinghiale sulla carreggiata. Il conducente avrebbe sterzato nel tentativo di evitare l’animale, ma la manovra ha fatto finire l’auto fuori strada. Il veicolo si è ribaltato più volte prima di schiantarsi violentemente contro un albero, in un impatto che non ha lasciato scampo al 36enne.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Bono e i sanitari del 118. Marco Boninu è stato estratto dall’abitacolo ancora in vita, ma le sue condizioni sono apparse subito disperate. Nonostante i tentativi di rianimazione, è morto poco dopo tra le braccia dei soccorritori. L’amico che era con lui è stato soccorso e trasportato in ospedale con ferite di minore entità.

La notizia della morte di Marco ha scosso profondamente Illorai. In poche ore il dolore si è riversato anche sui social, dove in tanti hanno voluto ricordarlo con messaggi di affetto e cordoglio. Operaio di professione, Boninu era molto conosciuto in paese e coltivava una grande passione per l’equitazione.

