Nuoro, si chiama Cataleya la prima nata al San Francesco nel 2026

Il nome della prima nata nel 2026 è un omaggio alla celebre orchidea: a chiudere l'anno 2025 è stata invece la nascita della piccola Sole

Al Punto Nascita dell’ospedale San Francesco di Nuoro è avvenuto un vero e proprio passaggio di consegne tra il 2025 e il 2026. L’ultima nata del 2025 e la prima nata del 2026 hanno infatti dei nomi fortemente simbolici. L’ultima nata del 2025 si chiama Sole, mentre la prima venuta al mondo nel 2026 porta il nome di Cataleya, come la celebre orchidea tropicale dedicata al mercante inglese e appassionato di piante esotiche William Cattley.

Il direttore della Struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia, Antonio Onorato Succu, sottolinea con soddisfazione un dato in lieve ma significativo aumento. “Nel corso del 2025 al San Francesco sono nati 842 bambini, uno in più rispetto all’anno precedente, quando i nuovi nati erano stati 841” rivela il medico. Un segnale incoraggiante per il presidio sanitario nuorese.

Sole, originaria di Samugheo, è venuta alla luce alle 18 del 31 dicembre, salutando l’anno che si chiudeva. Poche ore dopo, alle 7.24 del mattino del 1° gennaio 2026, è stata invece Cataleya ad aprire simbolicamente il nuovo anno. La bambina è figlia di una giovane donna di Borore, attualmente residente a Buddusó, e ha visto la luce nella sala parto dell’ospedale nuorese, portando con sé un nome che richiama bellezza e rinascita.

Due storie diverse, unite dallo stesso luogo e da un momento speciale, che raccontano un passaggio d’anno carico di speranza e di vita nuova per il presidio nuorese.

