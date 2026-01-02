Cagliari-Milan 0-1, “corto muso” rossonero: sardi spreconi nel primo tempo

Pronti via e subito due occasioni per il Cagliari con Prati e Palestra che però strozzano troppo le conclusioni. I rossoblù partono alti e subito in forcing sulla difesa rossonera, in difficoltà nel contenimento. Intorno al 20′ però la squadra di Allegri comincia a prendere in mano il pallino del gioco, ma senza impensierire mai Caprile. Al 40′ è invece Mazzitelli ad avere una palla gol su imbeccata di Prati, ma il centrocampista di sinistro calcia fuori da buona posizione. Il primo tempo si chiude a reti bianche, ma le occasioni più ghiotte sono tutte dei padroni di casa.

Nella ripresa nessun cambio in avvio ed è subito il Milan a spaventare i sardi con una traversa di Leao, che però avviene su pallone uscito in precedenza. Ma questo è il preludio al vantaggio del Milan al 49′ con Leao, bravo a raccogliere un cross basso non intercettato da Zappa e battere Caprile con un sinistro secco. Al 60′ primi cambi per Pisacane che fa entrare Borrelli e Idrissi al posto di Prati e Obert, poi 5 minuti dopo è Esposito ad arrendersi per un problema al polpaccio e al suo posto entra Gaetano.

La musica non cambia ed è sempre il Milan a controllare, pur senza rendersi mai davvero pericoloso, se non con Pulisic nel finale. La squadra di Allegri addormenta la gara e il tecnico toscano vince la più classica delle sue partite: corto muso e 3 punti. I ragazzi di Pisacane possono invece mangiarsi le mani per le occasioni non capitalizzate nel primo tempo.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it