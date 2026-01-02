Cagliari-Milan, le formazioni ufficiali

Il Cagliari è pronto a sfidare il Milan nell’anticipo della diciottesima giornata di Serie A, gara che tra le altre cose aprirà anche l’anno solare del massimo campionato italiano.

Il tecnico rossoblù Fabio Pisacane ha scelto di riaffidare le chiavi della difesa a Luperto, affiancato da Rodriguez e Zappa, mentre i quinti saranno Obert e Palestra. Mediana con Prati, Mazzitelli e Adopo. In attacco Esposito affianca l’astro nascente Kilicsoy. Out Deiola per un fastidio alla coscia destra rimediato oggi in rifinitura.

Le formazioni ufficiali

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Rodriguez; Palestra, Adopo, Prati, Mazzitelli, Obert; Esposito, Kilicsoy.

All. Pisacane

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao.

All. Allegri

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it