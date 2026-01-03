Notizie Medicina e Scienza Aou Sassari, insediato il nuovo Direttore generale Serafino Ponti

Aou Sassari, insediato il nuovo Direttore generale Serafino Ponti

Serafino Ponti, originario di Paulilatino e classe 1963, figura nell'albo nazionale dei manager sanitari d'alto profilo

L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari ha un nuovo vertice: Serafino Ponti ha assunto ufficialmente l’incarico di Direttore Generale.

La nomina, ratificata dalla Giunta regionale lo scorso 31 dicembre, sancisce l’inizio di un mandato triennale. Ponti, originario di Paulilatino e classe 1963, figura nell’albo nazionale dei manager sanitari d’alto profilo.

Con la firma del contratto, avvenuta proprio l’ultimo giorno dell’anno, il nuovo DG mette a disposizione dell’azienda turritana un’esperienza ventennale maturata nelle principali aziende sanitarie dell’Isola, dalla recente direzione medica del Sirai di Carbonia fino ai lunghi trascorsi come direttore sanitario a Nuoro, Ghilarza e Oristano.

