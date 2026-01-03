Allegri non dimentica e ringrazia il Cagliari: firma la sua foto nel museo rossoblù

Prima del match della 18a giornata Massimiliano Allegri ha visitato il museo rossoblù ponendo la propria firma e dedica

Il legame tra Massimiliano Allegri e il Cagliari è e resterà sempre forte. Il tecnico toscano è andato alla ribalta del grande calcio proprio negli anni in cui ha seduto sulla panchina rossoblù, dal 2008 al 2010, prima di passare al Milan e iniziare la sua serie vincente di scudetti (con i rossoneri e con la Juventus).

Ieri, Allegri, è tornato nella “sua” Cagliari per la gara della 18a giornata di Serie A, vinta dai rossoneri per 1-0 grazie alla rete di Rafa Leao nella ripresa, ma prima del match il tecnico è passato a fare visita al museo rossoblù adiacente agli spogliatoi.

Qui sono appesi i poster, insieme a vari cimeli della storia del Cagliari, di tutti coloro che hanno lasciato un segno sull’Isola, compreso Max Allegri che ha voluto rendere omaggio alla sua ex squadra firmandolo e concedendo una dedica.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it