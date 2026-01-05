Controlli straordinari a Gonnosfanadiga, oltre 35 persone identificate

Rafforzata la presenza delle forze dell’ordine nel territorio di Gonnosfanadiga e nei centri limitrofi con un servizio straordinario di controllo predisposto dalla Compagnia Carabinieri di Villacidro. L’operazione, svolta nel corso della notte, ha coinvolto le pattuglie della Stazione di Gonnosfanadiga e del Nucleo Operativo e Radiomobile, con il supporto di militari impiegati anche in abiti civili.

L’attività ha interessato il centro abitato e le principali vie di collegamento, comprese le strade di penetrazione agraria, attraverso l’allestimento di diversi posti di controllo. Nel complesso sono state identificate oltre 35 persone e sottoposti a verifica circa 40 veicoli, nell’ambito di un’azione mirata a incrementare la prevenzione e il controllo del territorio.

I servizi, che proseguiranno anche nei prossimi giorni nell’area di competenza della Compagnia di Villacidro, rientrano in un più ampio dispositivo disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari. L’obiettivo è tutelare l’incolumità dei cittadini, prevenire comportamenti pericolosi per la collettività e contrastare la guida sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti, oltre a ridurre l’incidenza dei reati predatori che maggiormente influiscono sulla percezione di sicurezza nelle comunità locali.

