Silanus, aggressione agli agenti nella notte di Natale: Daspo per 2 persone

Il Questore di Nuoro, Fortunato Marazzita, ha usato il pugno di ferro contro i responsabili dei disordini avvenuti la sera di Natale a Silanus. Due uomini sono stati colpiti dal Daspo urbano dopo aver dato il via a una vera e propria rivolta contro una pattuglia della Polizia e una dei Carabinieri.

La scintilla era scoppiata in piazza dei Mille a causa del lancio pericoloso di petardi: al tentativo di intervento delle forze dell’ordine, un folto gruppo di persone era uscito da un bar vicino per accerchiare e minacciare i militari, arrivando a colpire l’auto di servizio con dei razzi.

Per i due istigatori è ora scattato il divieto, per la durata di due anni, di frequentare o stazionare nei pressi di bar e locali pubblici in tutto il territorio comunale.

