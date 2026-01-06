Franco Demelas, il sessantottenne di cui si erano perse le tracce da ieri mattina, ha fatto rientro a casa intorno alle 21 di ieri sera

Sospiro di sollievo a Samugheo, è tornato a casa il 68enne scomparso

Si sono concluse nel migliore dei modi le ore di angoscia per la comunità di Samugheo. Franco Demelas, il sessantottenne di cui si erano perse le tracce da ieri mattina, ha fatto rientro a casa intorno alle 21 di ieri sera.

L’uomo si era allontanato a bordo della sua Hyundai Kona grigia verso le 10 del mattino, facendo scattare l’allarme solo in serata dopo i ripetuti e vani tentativi di contatto da parte dei familiari.

La mobilitazione, che ha visto impegnati Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine e numerosi volontari, si è sciolta alla notizia del suo ritorno spontaneo presso la propria abitazione.

