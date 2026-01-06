Province Città Metropolitana Monserrato, trovato in possesso di hashish e soldi contanti: 55enne arrestato

L'uomo mentre camminava nel centro cittadino, alla vista della pattuglia, ha accelerato l'andatura nel tentativo di evitare il controllo

Un operaio di 55 anni, già noto alle autorità, è finito in manette la scorsa notte a Monserrato con l’accusa di spaccio. L’uomo è stato intercettato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile mentre camminava nel centro cittadino; alla vista della pattuglia, ha accelerato l’andatura nel tentativo di evitare il controllo.

Il movimento sospetto ha però indotto i militari a fermarlo. La perquisizione, estesa poi alla sua abitazione, ha portato alla luce quasi un etto di hashish (tra un panetto intero e dosi già pronte), uno spinello e circa 200 euro in contanti, oltre al kit per il confezionamento.

L’uomo si trova ora ai domiciliari in attesa del processo per direttissima.

