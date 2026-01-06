Caro voli, Antitrust chiude indagine: “I prezzi per la Sardegna? Regolari”

L’indagine dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato sulle rotte aeree domestiche da e per la Sicilia e la Sardegna si conclude senza riscontri di pratiche collusive tra i vettori. Nel rapporto finale pubblicato nel bollettino ufficiale, l’Antitrust chiarisce che “non ha fatto emergere fenomeni collusivi in relazione al funzionamento degli algoritmi di prezzo o alla concreta dinamica dei prezzi”, anche nei periodi più sensibili dell’anno come le festività estive e natalizie.

L’istruttoria, avviata nel novembre 2023 e formalmente chiusa lo scorso 16 dicembre, era nata a seguito delle ripetute segnalazioni delle associazioni dei consumatori sul caro-voli verso le due isole maggiori. Una questione che aveva acceso il dibattito pubblico e istituzionale, portando anche a un’audizione parlamentare e alla diffusione di un rapporto preliminare che avevano anticipato l’esito dell’indagine.

Pur escludendo intese restrittive della concorrenza, l’Autorità richiama però l’attenzione su un altro nodo cruciale: la difficoltà, per i passeggeri, di confrontare in modo chiaro ed efficace le tariffe proposte dalle diverse compagnie. Secondo l’Antitrust, le attuali modalità di presentazione dei prezzi non consentono ai consumatori di cogliere pienamente le differenze, anche rilevanti, tra le offerte disponibili sulle rotte da e per la Sicilia e la Sardegna.

Questa carenza di trasparenza e comparabilità incide direttamente sul funzionamento del mercato. Una domanda poco mobile e scarsamente informata, infatti, riduce gli stimoli alla concorrenza, con possibili effetti indiretti sull’andamento dei prezzi e sugli incentivi delle compagnie a competere in modo più aggressivo. Un tema che, pur al di fuori di ipotesi di collusione, resta centrale nel dibattito sulla tutela dei viaggiatori e sull’accessibilità dei collegamenti aerei con le isole.

