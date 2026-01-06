Luperto, la Cremonese preme: il Cagliari fa muro

Il difensore piace a Nicola, che lo ha già allenato, ma per i rossoblù non è un profilo in uscita e servirà un'offerta importante

Quella tra Cagliari e Cremonese non sarà solo una sfida di campo giovedì 8 gennaio. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il club lombardo è alla ricerca di profili esperti per dare maggiore solidità alla retroguardia e avrebbe individuato in Sebastiano Luperto uno dei nomi più adatti a rinforzare il reparto.

Il centrale classe 1996 è un giocatore particolarmente apprezzato da Davide Nicola, attuale tecnico grigiorosso, che lo ha già allenato in passato sia all’Empoli sia durante l’esperienza condivisa in Sardegna. Un rapporto professionale consolidato che potrebbe agevolare il trasferimento. A rendere il nome di Luperto spendibile sul mercato contribuisce anche il suo recente utilizzo a corrente alternata, fattore che ha alimentato le indiscrezioni su un possibile malumore del calciatore.

Al momento, però, l’ipotesi di un trasferimento alla Cremonese appare quantomeno tiepida. Nonostante il desiderio di Nicola di riabbracciare il difensore, il Cagliari considera Luperto una risorsa ancora troppo importante per privarsene con leggerezza. In Sardegna il centrale ha sempre goduto di fiducia e continuità, e anche se il feeling tecnico con l’attuale guida tecnica di Fabio Pisacane non sembra essere esploso, il suo ruolo all’interno della rosa resta rilevante.

Una sua eventuale cessione potrebbe essere presa in considerazione solo di fronte a un’offerta importante, scenario che al momento non sembra all’orizzonte. Luperto non è blindato, ma neppure inserito nella lista dei partenti: il suo nome continua a circolare, ma per ora il futuro resta tinteggiato di rossoblù.

