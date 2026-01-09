Cagliari, barista aggredito in Piazza Yenne: 25enne denunciato

Un’aggressione avvenuta nel cuore di Cagliari ha richiesto l’intervento dei Carabinieri nella serata di ieri. I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno denunciato in stato di libertà un 25enne, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di lesioni ai danni di un dipendente di un bar del centro cittadino.

L’intervento è scattato dopo una segnalazione giunta alla Centrale Operativa del Comando Provinciale. Secondo quanto ricostruito, il giovane si trovava nei pressi di un esercizio pubblico della zona di Piazza Yenne e stava infastidendo in modo insistente alcuni clienti. Invitato ad allontanarsi dal locale, avrebbe reagito con violenza, aggredendo un dipendente del bar.

La vittima, pur non riportando ferite gravi, è stata costretta a ricorrere alle cure mediche. I Carabinieri, giunti rapidamente sul posto, hanno fermato e identificato l’aggressore, già segnalato in passato per episodi simili. Al termine degli accertamenti, il 25enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria, che valuterà eventuali ulteriori provvedimenti di competenza.

