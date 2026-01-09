Secondo le previsioni ufficiali, il peggioramento entrerà nel vivo a partire dalla tarda serata di oggi e proseguirà fino alla metà della giornata di domenica

Allerta meteo in Sardegna: previsti forti venti di burrasca e mareggiate

La Sardegna si prepara a un fine settimana di forte maltempo. La Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta meteo per vento forte e mareggiate, causata da un ciclone mediterraneo in discesa verso il sud. Il sistema perturbato sta convogliando sull’Italia correnti gelide di matrice polare, che inizieranno a colpire l’Isola già dalle prossime ore.

Secondo le previsioni ufficiali, il peggioramento entrerà nel vivo a partire dalla tarda serata di oggi e proseguirà fino alla metà della giornata di domenica 11 gennaio. Le correnti, provenienti da nord-ovest, soffieranno con intensità di burrasca, interessando inizialmente il settentrione sardo per poi investire l’intera regione nel corso del sabato.

Oltre alle violente raffiche, attese soprattutto sui crinali montuosi e lungo le fasce costiere, l’avviso segnala il rischio concreto di mareggiate sui litorali esposti ai venti di maestrale.

