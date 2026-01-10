Svincolo per Paulilatino sulla 131, dal 12 gennaio chiusura per lavori sicurezza

Nuovi interventi di messa in sicurezza sulla Statale 131 “Carlo Felice”, nel territorio di Paulilatino. Anas ha annunciato che, da lunedì 12 fino a mercoledì 21 gennaio, lo svincolo principale sarà interessato da alcune restrizioni al traffico per permettere l’installazione di moderne dotazioni di sicurezza stradale.
Le operazioni riguardano in particolare il montaggio di dispositivi salva-motociclisti e di attenuatori d’urto, finalizzati a ridurre drasticamente i rischi in caso di impatto. Per consentire i lavori, le rampe di accesso e di uscita verranno chiuse a fasi alterne in entrambi i sensi di marcia.
Gli automobilisti diretti verso il centro abitato di Paulilatino dovranno prestare attenzione alla segnaletica: durante la chiusura delle rampe, la viabilità sarà garantita dallo svincolo alternativo situato al chilometro 119.
