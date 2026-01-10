Falsi messaggi dal finto Cup: ecco la truffa che sta girando via Sms

Molti utenti stanno infatti ricevendo messaggi firmati da un fantomatico "Cup" che invita a ricontattare d'urgenza un determinato numero

Falsi messaggi dal finto Cup: ecco la truffa che sta girando via...

Un nuovo e subdolo tentativo di raggiro sta circolando via Sms, sfruttando la naturale preoccupazione dei cittadini per la propria salute. Molti utenti stanno infatti ricevendo messaggi firmati da un fantomatico “Cup” che invita a ricontattare d’urgenza un determinato numero per ricevere comunicazioni personali di rilievo.

L’efficacia della truffa risiede nell’ambiguità della sigla: mentre nell’immaginario collettivo il Centro Unico di Prenotazione è un punto di riferimento istituzionale per visite ed esami, i truffatori utilizzano l’acronimo per indicare un inesistente “Centro Unico Primario“. Questo dettaglio, spesso trascurato da chi riceve il messaggio in un momento di agitazione, serve a dare una parvenza di ufficialità e autorevolezza alla comunicazione, spingendo la vittima a richiamare senza esitare.

L’obiettivo dei malintenzionati è colpire le corde emotive più profonde, confidando nel fatto che la paura per possibili problemi medici riduca la soglia di attenzione. Presentarsi come una struttura pubblica aumenta drasticamente la credibilità del messaggio, rendendo più probabile che l’utente abbassi le difese e cada nella trappola telefonica.

