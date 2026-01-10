Capoterra, continui blackout in tutto il paese: “Insostenibile”

Cresce la rabbia tra i residenti di Capoterra per i ripetuti blackout che da settimane interessano diverse zone del territorio comunale. Gli sbalzi di tensione, seguiti da brevi ma frequenti interruzioni dell’energia elettrica, stanno creando forti disagi e alimentando il malcontento.
Anche nella giornata di oggi, sabato 10 gennaio, poco dopo le 13, la corrente elettrica è venuta meno più volte nel giro di pochi minuti, facendo esplodere la rabbia dei cittadini sui social. Una situazione che si trascina ormai dal periodo natalizio senza che si intravedano soluzioni concrete.
Nel gruppo “Info Caputerra” si moltiplicano i commenti di protesta, con residenti che denunciano una condizione diventata ormai difficile da sopportare. “Sta diventando insostenibile”, scrive un’utente, riassumendo il sentimento diffuso tra chi vive e lavora in paese.
Non mancano, inoltre, le segnalazioni di elettrodomestici e apparecchiature danneggiati a causa dei continui sbalzi di tensione, con il timore che i disservizi possano provocare ulteriori danni se il problema non verrà risolto in tempi brevi. Problemi anche per chi lavora in smart working, così come sono segnalati disagi anche in una clinica veterinaria.
