Fordongianus, la camera da letto va a fuoco: un quasi 70enne in ospedale

Un grave incendio è divampato questa mattina, intorno alle ore 7:00, in un’abitazione di Fordongianus, coinvolgendo un uomo di quasi settant’anni. Il rogo si è sviluppato in un edificio situato in via Tirso, concentrandosi in particolare nella camera da letto dove le fiamme hanno avvolto anche il materasso.

Il proprietario di casa, che già soffre di alcune patologie, è rimasto intossicato a causa della densa coltre di fumo sprigionatasi all’interno dei locali. I primi a prestare soccorso sono stati i sanitari del 118, che hanno provveduto al trasferimento d’urgenza dell’uomo presso il pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Oristano.

L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha permesso di domare l’incendio e mettere in sicurezza la struttura, evitando che le fiamme si propagassero al resto della palazzina. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri per effettuare i rilievi di rito e accertare le esatte cause che hanno dato origine al rogo.

