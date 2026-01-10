I due possedevano undici dosi e cinque bustine di marijuana, nove dosi di cocaina e una di hashish, oltre a 1000 euro in contanti

Quartu, trovati con cocaina, hashish e marijuana: 31enne e 50enne arrestati

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Quartu Sant’Elena hanno arrestato ieri sera due uomini residenti nell’hinterland, un operaio di 31 anni già conosciuto dalle autorità e un disoccupato di 50 anni, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è scattata durante un servizio di controllo mirato nelle piazze del centro, dove i militari, supportati da colleghi in abiti civili, hanno notato i due individui muoversi con fare sospetto in un angolo buio di un giardino condominiale.

Il tentativo dei due di dileguarsi rapidamente alla vista della pattuglia e degli agenti in borghese è stato inutile, poiché sono stati immediatamente bloccati e sottoposti a perquisizione. Il controllo ha permesso di recuperare un assortimento di droghe già pronte per essere vendute, tra cui undici dosi e cinque bustine di marijuana per circa 20 grammi complessivi, nove dosi di cocaina e una di hashish. Oltre allo stupefacente, i Carabinieri hanno sequestrato 1000 euro in contanti, somma ritenuta il guadagno dell’attività illecita svolta fino a quel momento.

La vicenda si è conclusa con l’arresto formale di entrambi che, dopo l’espletamento delle procedure burocratiche, sono stati trasferiti presso le loro abitazioni in regime di arresti domiciliari. Restano ora in attesa dell’udienza di convalida che si terrà con rito direttissimo davanti all’autorità giudiziaria competente.

