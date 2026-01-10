Cagliari, non solo Lovric e Nicolussi Caviglia: nuova idea per il centrocampo

Il Cagliari è alla ricerca di rinforzi per il centrocampo in questa sessione di calciomercato invernale che durerà per tutto il mese di gennaio; il Direttore sportivo Angelozzi ha diversi obiettivi sul suo taccuino.
Sfumato il sogno Brescianini, passato alla Fiorentina, restano vive le piste che portano a Lovric dell’Udinese e Nicolussi Caviglia del Venezia (attualmente in prestito alla Fiorentina). L’idea dei rossoblù è quella di acquistare giocatori che, ora o eventualmente a giugno, possano diventare di proprietà.
L’ultima idea del club sardo corrisponde al nome di Kristjan Asllani, centrocampista classe 2002 dell’Inter in prestito al Torino. L’avventura dell’albanese in granata sembra essere giunta ai titoli di coda dopo 6 mesi con un rientro in nerazzurro che sembra ormai definito. Tuttavia il futuro di Asllani non sarà all’Inter e il Cagliari vorrebbe approfittarne per regalare a Pisacane un nuovo centrocampista di costruzione.
