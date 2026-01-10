Controlli dei Carabinieri nel Medio Campidano: identificate oltre 90 persone

Durante la scorsa notte, un massiccio dispositivo di controllo ha interessato i comuni di Arbus, San Gavino, Gonnosfanadiga e Villacidro

Durante la scorsa notte, un massiccio dispositivo di controllo ha interessato i comuni di Arbus, San Gavino, Gonnosfanadiga e Villacidro, vedendo impegnati oltre venti carabinieri. L’operazione, coordinata dalla Compagnia di Villacidro in linea con le direttive del Comando Provinciale di Cagliari, è stata pianificata per incrementare la sicurezza dei cittadini e la vigilanza durante le ore notturne. Le pattuglie coinvolte hanno presidiato non solo i centri urbani, ma anche le strade periferiche e le vie di collegamento rurale, garantendo una presenza capillare su tutto il territorio.

Il bilancio complessivo dell’attività registra l’identificazione di oltre novanta persone e il controllo di circa sessanta veicoli attraverso numerosi posti di blocco. I militari, diretti sul campo dal Comandante della Compagnia, hanno rivolto particolare attenzione al rispetto delle norme del Codice della Strada per contrastare condotte di guida che avrebbero potuto mettere a rischio la circolazione.

Al termine del servizio, le violazioni accertate hanno portato all’emissione di sanzioni amministrative per un valore totale superiore ai 1.500 euro. Questo intervento straordinario rappresenta un segnale concreto dell’impegno dell’Arma nel prevenire illeciti e nel tutelare la sicurezza stradale e l’ordine pubblico nelle aree della Sardegna centro-meridionale.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it