Genoa-Cagliari, le probabili formazioni e dove vederla

La sfida Genoa-Cagliari apre il girone di ritorno di Serie A con uno scontro diretto dal peso specifico elevatissimo. Le due formazioni occupano le zone basse della classifica e sono separate da appena tre punti. Il Cagliari è quattordicesimo con 19 punti, mentre il Genoa segue al quartultimo posto a quota 16, con un margine di sicurezza ancora minimo sulla zona retrocessione.

Un successo permetterebbe alla squadra di Daniele De Rossi di agganciare i sardi, mentre il Cagliari di Fabio Pisacane vede nel colpo esterno l’occasione per allungare ulteriormente sulle dirette concorrenti. Entrambe arrivano all’appuntamento reduci da un pareggio esterno. Il Genoa ha sfiorato l’impresa a San Siro contro il Milan, chiudendo sull’1-1 una gara che i liguri avevano sbloccato nel primo tempo con Colombo, prima di subire il pari di Leão nei minuti di recupero. Nel finale il Grifone ha avuto anche la chance di vincere, ma il rigore calciato da Stanciu è finito alto.

Diverso il sapore del pareggio ottenuto dal Cagliari nell’ultimo turno. I rossoblù sardi sono riusciti a rimontare due gol di svantaggio sul campo della Cremonese, dopo un primo tempo chiuso sotto per le reti di Johnsen e Vardy. Nella ripresa la reazione è stata immediata, con Adopo a segno pochi minuti dopo l’intervallo e il giovane Trepy protagonista del gol del definitivo pareggio allo scadere. Un punto prezioso che ha permesso al Cagliari di riscattare la sconfitta interna contro il Milan e di rilanciare morale e fiducia.

Le probabili formazioni

Per la sfida del Ferraris De Rossi deve fare i conti con numerose assenze. Il tecnico rossoblù spera di recuperare Gronbaek, mentre restano in dubbio Siegrist, Messias, Ekuban e Cornet. Il Genoa dovrebbe schierarsi con la difesa a tre davanti a Leali, un centrocampo folto e una coppia offensiva composta da Vitinha e Colombo.

Anche Pisacane deve rinunciare a pedine importanti. Non saranno della partita Belotti, Felici, Folorunsho e Deiola, mentre Zé Pedro potrebbe tornare almeno in panchina. Il Cagliari dovrebbe disporsi con il 4-3-1-2, affidandosi alla solidità difensiva di Mina e Luperto e alla qualità di Gaetano alle spalle delle due punte.

Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo.

Allenatore: De Rossi.

Cagliari (4-3-1-2): Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Mazzitelli; Gaetano; Esposito, Kilicsoy.

Allenatore: Pisacane.

Dove vedere Genoa-Cagliari

Il match tra Genoa e Cagliari è in programma alle 18.30 di lunedì 12 gennaio e sarà trasmesso in diretta streaming su Dazn. Genoa-Cagliari sarà visibile anche su Sky al canale 214 (Dazn 1) per chi ha attivato l’offerta Zona Dazn.

