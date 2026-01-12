Genoa-Cagliari, le formazioni ufficiali: Pisacane sceglie il tridente “leggero”

Genoa e Cagliari scendono in campo allo stadio “Luigi Ferraris” nel posticipo del turno infrasettimanale di Serie A valevole per la 20a giornata di campionato.
I sardi di Pisacane giungono al match dopo il 2-2 contro la Cremonese ottenuto con una sensazionale rimonta firmata dai due francesi Adopo e Trepy (gol all’esordio assoluto in Serie A). Il grifone di De Rossi arriva alla sfida dopo l’1-1 di San Siro contro il Milan, con il bottino pieno sprecato fallendo un calcio di rigore al minuto 99′ con Stanciu che sarebbe valso l’intera posta in palio. Di seguito le scelte ufficiali dei due tecnici per il match odierno:
Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo.
Cagliari (4-3-3): Caprile; Palestra, Luperto, Rodriguez, Obert; Adopo, Prati, Mazzitelli; Luvumbo, Esposito, Kilicsoy.
