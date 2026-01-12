Sassari, blitz dei Carabinieri: diversi arresti e denunce in tutta la provincia

Il fine settimana appena trascorso ha visto i Carabinieri del Comando Provinciale di Sassari impegnati in un vasto dispiegamento di forze, finalizzato a incrementare la vigilanza e il presidio dell’area urbana e delle zone limitrofe. Il massiccio monitoraggio messo in atto per tutelare l’ordine pubblico ha condotto all’arresto di tre individui responsabili di diversi reati. Tra questi figurano un uomo sorpreso lontano dal proprio domicilio dopo aver manomesso il braccialetto elettronico, un soggetto accusato di aver assalito il personale di vigilanza presso un pronto soccorso ospedaliero e una terza persona incriminata per aver perseguitato, aggredito e tentato di estorcere denaro a un giovane del posto.

Parallelamente agli arresti, l’attività investigativa ha portato alla denuncia a piede libero di dieci persone coinvolte in vari illeciti. Tra gli episodi più gravi emergono due casi di furto ai danni di negozi e due vicende legate alla violenza domestica, caratterizzate rispettivamente da un’irruzione forzata nell’appartamento di una ex compagna e da un’aggressione fisica e verbale perpetrata ai danni di una ex moglie sotto gli occhi dei figli. I militari sono intervenuti anche per sedare una violenta lite tra vicini scaturita da banali diverbi su una servitù di passaggio, che ha portato al deferimento di due uomini per aggressione armata.

Nel corso delle perquisizioni è stato rinvenuto e rimosso dalla circolazione un pericoloso assortimento di armi bianche e strumenti contundenti. Il sequestro ha riguardato oggetti quali asce, roncole, forbici da potatura e un martello a piccozza, oltre a una pesante mazzetta da cantiere, un bastone sfollagente e un taglierino. Sul fronte della protezione del territorio, gli specialisti del Nucleo Operativo Ecologico hanno sanzionato due responsabili per la gestione illecita di discariche abusive contenenti rifiuti speciali e pericolosi, rilevando gravi infrazioni alle leggi a tutela dell’ambiente e del paesaggio.

Infine, il controllo della sicurezza stradale ha rappresentato un pilastro fondamentale delle operazioni condotte durante le ore notturne. Grazie all’impiego di etilometri, i carabinieri hanno sanzionato quattro conducenti trovati al volante sotto l’effetto di alcol, procedendo al ritiro immediato di otto patenti di guida e al sequestro amministrativo di sette automobili. Complessivamente, gli accertamenti sulla viabilità si sono conclusi con la contestazione di trentadue violazioni alle norme del Codice della Strada.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it