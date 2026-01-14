L’ex Cagliari Joao Pedro torna in Serie A? L’attaccante ha accettato la destinazione

L'attaccante italo-brasiliano classe 1992 milita nell'Atletico San Luis, in Messico, dalla scorsa estate e avrebbe dato l'ok per il ritorno in Italia

Sarebbe ai dettagli il ritorno in Serie A dell’ex attaccante del Cagliari Joao Pedro. Il classe 1992 si è trasferito la scorsa estate all’Atletico San Luis, in Messico, dopo aver terminato la sua esperienza nella seconda divisione inglese con la maglia dell’Hull City.

Su di lui ci sarebbe forte il Pisa di Alberto Gilardino che, praticamente orfano di Nzola, è alla ricerca di un attaccante di esperienza e la scelta è ricaduta sull’ex rossoblù. Joao Pedro avrebbe dato il proprio consenso ad un ritorno in Italia.

L’italo-brasiliano ha vestito la maglia rossoblù dal 2014 al 2022, salutando la Sardegna dopo l’amara retrocessione di Venezia. Con il Cagliari ha messo a referto 84 gol divenendone anche il capitano.

