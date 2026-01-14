Ogliastra, donazioni di sangue record: nel 2025 raccolte 2.732 sacche

"Questo record è il frutto di una sinergia straordinaria tra donatori, associazioni e personale medico," commentano i responsabili del servizio

L’Ogliastra si riscopre la provincia più generosa dell’Isola. Il bilancio di fine anno del Centro Trasfusionale della Asl Ogliastra segna un traguardo storico: con 2.732 sacche di sangue raccolte nel corso del 2025, il territorio stabilisce un nuovo primato di solidarietà.

I numeri parlano chiaro e raccontano di una comunità che ha saputo rispondere con vigore all’appello dei sanitari. Dopo la lieve flessione registrata nel 2024 (fermatosi a 2.541 unità), il risultato attuale non solo recupera il terreno perduto, ma scavalca anche l’ottima performance del 2023, quando le donazioni erano state 2.728.

La generosità ogliastrina non si limita però a soddisfare il fabbisogno interno. Grazie all’efficienza organizzativa della rete locale, è stato possibile esportare ben 604 sacche verso altre zone della Sardegna in stato di necessità. Questo flusso di “oro rosso” sottolinea l’importanza della Asl Ogliastra all’interno del sistema trasfusionale regionale, capace di operare in modo coeso per garantire l’autosufficienza dell’intera Isola.

“Questo record è il frutto di una sinergia straordinaria tra donatori, associazioni e personale medico,” commentano i responsabili del servizio. Un segnale di speranza e civiltà che conferma l’Ogliastra come un modello di riferimento per l’intero sistema sanitario sardo.

