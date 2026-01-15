Cagliari, da venerdì 16 divieto di sosta nei parcheggi di viale La Plaia

Cambia temporaneamente la viabilità in una delle zone strategiche per il parcheggio cittadino. A partire da domani, venerdì 16 gennaio 2026, l’area di sosta situata in viale La Plaia sarà interessata da importanti limitazioni al traffico e alla fermata dei veicoli.
Nello specifico, nel tratto compreso tra la traversa La Plaia e vico I La Plaia, entrerà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata attivo 24 ore su 24, unitamente al divieto di transito per tutti i mezzi non autorizzati.
Il provvedimento, reso esecutivo dall’ordinanza dirigenziale n. 89/2026 del Servizio Mobilità, Infrastrutture viarie e Reti, si è reso necessario per permettere alla Ctm Spa di avviare i cantieri dedicati alle nuove infrastrutture tecnologiche. Si tratta di interventi fondamentali per l’installazione delle stazioni di ricarica elettrica, destinate a potenziare la flotta di autobus a emissioni zero della città.
