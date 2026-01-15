Joao Pedro dice no, salta il ritorno in Italia al Pisa: “Sto bene in Messico”

Colpo di scena sul mercato del Pisa. L’operazione che avrebbe riportato in Italia Joao Pedro è definitivamente saltata. L’ex centravanti italo-brasiliano del Cagliari, classe 1992 e attualmente in forza ai messicani dell’Atletico de San Luis, ha deciso di non accettare la proposta del club nerazzurro allenato da Alberto Gilardino.

A chiarire i motivi della scelta è stato lo stesso calciatore, che attraverso un messaggio pubblicato sui social ha voluto mettere fine alle voci circolate negli ultimi giorni sul suo futuro. Joao Pedro ha ringraziato apertamente la società toscana per la correttezza dimostrata durante la trattativa, spiegando però di non sentirsi pronto a cambiare squadra.

“Negli ultimi giorni si è parlato molto del mio futuro. Voglio ringraziare di cuore la società Pisa e tutte le persone coinvolte nella trattativa per la professionalità e il rispetto dimostrati. In questo momento però sono felice qui ed è una sensazione bellissima. La mia testa è qui e qui rimarrà”, ha scritto l’attaccante.

Una decisione che sorprende l’ambiente nerazzurro, che sperava di piazzare un colpo di grande esperienza e carisma per rafforzare il reparto offensivo. Joao Pedro, ex capitano del Cagliari, proseguirà dunque la sua avventura in Messico, chiudendo almeno per ora le porte a un ritorno nel calcio italiano.

