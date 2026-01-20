Largo di Olbia, non solo maltempo: registrato un terremoto magnitudo 3.6

Il sisma ha avuto il suo epicentro nel Mar Tirreno, proprio mentre il quadrante nord-orientale dell'Isola affronta una severa emergenza meteorologica

In un momento già estremamente critico per la Gallura, flagellata da un’ondata di maltempo senza sosta, si è aggiunto l’allarme per un evento sismico. Una scossa di magnitudo 3.6 è stata localizzata al largo delle coste di Olbia, con un ipocentro individuato a una profondità di circa 10 chilometri sotto il fondale marino. Secondo le rilevazioni fornite dal Centro Sismico Euromediterraneo, il sisma ha avuto il suo epicentro nel Mar Tirreno, proprio mentre il quadrante nord-orientale dell’Isola affronta una severa emergenza meteorologica.

Il terremoto va a complicare un quadro operativo già saturo: la combinazione di nubifragi incessanti e venti di burrasca sta mettendo a dura prova la tenuta del territorio, tra allagamenti diffusi e danni strutturali.

Le squadre di soccorso e la Protezione Civile, già mobilitate per far fronte alla furia degli elementi, devono ora monitorare anche l’evoluzione della situazione sismica, in un territorio che solitamente non è avvezzo a simili fenomeni.

