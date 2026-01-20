Maltempo in Ogliastra, ore di apprensione a Urzulei: ritrovati 2 pastori dispersi

Si è conclusa nel migliore dei modi la vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso la comunità di Urzulei, in Ogliastra: i due pastori dispersi dalla mattinata di ieri sono stati rintracciati dai soccorritori in buone condizioni fisiche.

Giuseppe Mulas, di 65 anni, e il ventiduenne Francesco Moi erano rimasti intrappolati a causa della furia del rio Margiani, esondato a seguito delle torrenziali piogge che hanno colpito la zona. I due erano riusciti a rifugiarsi tempestivamente all’interno dell’ovile del più giovane, ma l’isolamento geografico e l’impossibilità di comunicare con l’esterno hanno impedito loro di rassicurare i parenti per l’intera giornata.

Solo nella tarda serata, dopo l’allarme lanciato dai familiari preoccupati, le squadre di soccorso sono riuscite a farsi strada tra il fango e i detriti, raggiungendo il capanno e portando in salvo i due uomini.

