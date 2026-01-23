Quartucciu, arsenale di coltelli e oggetti da scasso: 52enne denunciato

L'uomo, disoccupato e con precedenti alle spalle, è accusato di porto ingiustificato di armi e oggetti atti a offendere

Nelle prime ore di questa mattina, un’operazione di controllo del territorio condotta dai Carabinieri della Stazione di Selargius, con il supporto dell’Aliquota Radiomobile di Quartu Sant’Elena, ha portato al deferimento in stato di libertà di un 52enne di Quartucciu. L’uomo, disoccupato e con precedenti alle spalle, è accusato di porto ingiustificato di armi e oggetti atti a offendere.

L’intervento si è consumato intorno alle 4:00 in via Maracalagonis. Durante il pattugliamento, i militari hanno fermato il soggetto per un accertamento che si è presto trasformato in una perquisizione approfondita. L’ispezione ha svelato un arsenale inquietante, chiaramente destinato alla commissione di reati predatori: l’uomo trasportava infatti dieci coltelli a serramanico di diverse misure, sei cacciaviti, una tenaglia e un’ascia.

Data l’evidente finalità da scasso del materiale e l’assenza di una valida motivazione che ne giustificasse il possesso in piena notte, i Carabinieri hanno proceduto al sequestro penale di tutti gli strumenti rinvenuti.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it