Cagliari, controlli alla cooperativa che gestisce il porticciolo di Sant’Elia

Il monitoraggio si è concluso con esito favorevole. Secondo quanto comunicato dall'Arma, non sono state riscontrate violazioni significative

Durante la mattinata di oggi, le Stazioni dei Carabinieri di San Bartolomeo e Sant’Avendrace, supportate dalla Sezione Operativa della Compagnia di Cagliari, hanno coordinato una vasta operazione di monitoraggio nel quartiere di Sant’Elia. L’intervento ha assunto un carattere corale grazie alla partecipazione di reparti d’élite come il NAS e il NIL, che hanno lavorato fianco a fianco con la Polizia Locale, i tecnici dell’Edilizia Privata e i medici veterinari della ASL.

Il fulcro delle attività ispettive è stato il porticciolo dell’area, con un’analisi dettagliata rivolta alla cooperativa che ne cura la gestione. Le autorità hanno passato al setaccio i locali per garantire la piena osservanza delle direttive in materia di igiene, regolarità dei manufatti e tutela degli animali.

L’esito dei controlli si è rivelato estremamente positivo, distinguendosi per l’assenza di irregolarità gravi: è emersa, infatti, una gestione della struttura improntata alla trasparenza e al rispetto delle regole. I veterinari hanno lodato lo stato di salute degli animali presenti, trovati in condizioni di benessere ideali e regolarmente censiti. Parallelamente, il punto ristoro e le infrastrutture hanno superato i test di conformità, risultando in possesso di tutte le licenze necessarie. Unico aspetto ancora oggetto di analisi tecnica riguarda la volumetria di alcune parti del complesso, le cui verifiche urbanistiche sono state affidate agli uffici comunali e alla Polizia Locale per gli approfondimenti di rito.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it