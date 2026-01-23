Province Sud Sardegna Sito archeologico di Nora, danni ingenti causati dal ciclone Harry

Sito archeologico di Nora, danni ingenti causati dal ciclone Harry

La Soprintendenza ha attivato immediatamente una task force di archeologi impegnata in operazioni di scavo d'emergenza e messa in sicurezza

Di
Redazione Cagliaripad
-
Crediti foto: Ansa

La Soprintendenza per le province di Cagliari, Oristano e Sud Sardegna ha confermato il pesante bilancio dei danni subiti dai patrimoni archeologici di Nora e Bithia. Le recenti tempeste che hanno sferzato il litorale sud-occidentale hanno colpito duramente le aree monumentali, rendendo necessari sopralluoghi d’urgenza sollecitati dalle amministrazioni di Pula e Domus de Maria.

La furia del mare a Bithia ha provocato un fenomeno tanto affascinante quanto critico: l’erosione ha esposto diverse sepolture nella necropoli di Sa Colonia. Questo sito è uno scrigno di inestimabile valore che racchiude una stratificazione millenaria, con testimonianze che spaziano dall’epoca fenicia a quella punica e romana. Per scongiurare la perdita definitiva di questi reperti, la Soprintendenza ha attivato immediatamente una task force di archeologi impegnata in operazioni di scavo d’emergenza e messa in sicurezza dei contesti più vulnerabili.

Il piano di protezione vede una stretta collaborazione tra diverse forze: i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale e il Corpo Forestale garantiscono un monitoraggio costante sul campo. L’intera zona è stata inoltre blindata con sistemi di videosorveglianza remota per prevenire atti di sciacallaggio o ulteriori danneggiamenti al sito già fragile.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DA QUESTO AUTORE